Lettini e ombrelloni sul fondale dopo la mareggiata, titolare stabilimento denunciato: "Io cornuto e mazziato"

I fondali di Vesima nascondono un vero e proprio cimitero di attrezzature balneari: diverse centinaia di lettini, basi di cemento per ombrelloni, pedane e frammenti di cabine giacciono abbandonati a pochi metri dalla riva dopo una forte mareggiata del 2025. La scoperta è stata fatta dai sommozzatori della Capitaneria di Porto di Genova, intervenuti dopo ripetute segnalazioni di cittadini.





Le indagini hanno individuato il responsabile: il titolare di uno stabilimento balneare della spiaggia, denunciato alla Procura per abbandono di rifiuti e obbligato alla bonifica del sito. Ma la storia ha anche un altro risvolto, c

ontattato da Primocanale, il gestore – che si definisce "cornuto e mazziato" – ha raccontato la sua versione: "La mareggiata è stata devastante. Ho perso 150 lettini, 100 ombrelloni, 50 cabine e 50 basi di cemento che sono finite in mare. Con maschera e pinne, insieme a volontari e amici, abbiamo recuperato tutto quello che era possibile fino a 3-4 metri di profondità. Oltre i 6-7 metri, però, è praticamente impossibile: gli ombrelloni sono infilzati sul fondo, le basi di cemento pesano centinaia di chili ciascuna e le correnti le hanno spostate. Alcuni sommozzatori privati mi hanno dato solidarietà e disponibilità per un recupero futuro, ma da soli non possiamo farcela".





Il titolare sottolinea di aver ripulito immediatamente l’arenile, rimuovendo tutto ciò che era rimasto a terra, ma di non avere i mezzi tecnici né le autorizzazioni per intervenire in profondità. P

ur riconoscendo la violenza dell’evento meteorologico, le autorità hanno comunque proceduto con la denuncia, ritenendo che l’abbandono prolungato dei materiali costituisca reato ambientale e pericolo per l’ecosistema marino e per la sicurezza della balneazione.