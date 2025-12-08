Cronaca

Torna alla homepage

Spaccata fallita al Bar Portello: tombino come ariete, quattro arresti nei caruggi

37 secondi di lettura
di Annissa Defilippi
Nelle prime ore di questa mattina, passate le 3, le volanti della polizia di Stato hanno sventato un tentativo di furto con spaccata ai danni del “Bar Portello”, situato vicino all'omonima piazza, nel cuore del centro storico genovese. Tre uomini hanno divelto un tombino dalla strada e lo hanno utilizzato
come ariete per cercare di sfondare la saracinesca del locale.

Il piano fallito e la fuga

L’allarme è scattato immediatamente: la titolare, insieme al personale della vigilanza, ha chiamato il 112 mentre i malviventi erano ancora in azione. Grazie alle immagini delle telecamere comunali, gli operatori della sala operativa hanno seguito in tempo reale i tre che, dopo aver desistito, si dirigevano verso il centro storico. Il piano è durato pochissimo. Sono stati fermati e arrestati dalla polizia.
 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 25 Luglio 2025

Rissa in via Canevari, spaccata la vetrina di un bar: un arresto

È intervenuta la polizia
Domenica 15 Giugno 2025

Spaccata al ristorante cinese in centro: rubato il fondo cassa

Amara sorpresa questa mattina alla riapertura per i titolari di "Panda Express" in via Colombo a Genova. I ladri sono entrati nel negozio con una spaccata alla vetrata principale e hanno aperto, rompendolo, il registrato di cassa dove non è rimasta neppure una moneta. Ancora da calcolare l'ammontare

TAGS