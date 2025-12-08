Spaccata fallita al Bar Portello: tombino come ariete, quattro arresti nei caruggi

Nelle prime ore di questa mattina, passate le 3, le volanti della polizia di Stato hanno sventato un tentativo di furto con spaccata ai danni del “Bar Portello”, situato vicino all'omonima piazza, nel cuore del centro storico genovese. Tre uomini hanno divelto un tombino dalla strada e lo hanno utilizzato

come ariete per cercare di sfondare la saracinesca del locale.

Il piano fallito e la fuga