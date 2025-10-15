Morto dopo essersi ribaltato con la ruspa a Ventimiglia, l'autopsia esclude il malore

È deceduto per un trauma cranico e toracico da schiacciamento Rocco Trimarchi, 58 anni, l'operaio comunale di Ventimiglia, morto dopo essersi ribaltato con la ruspa, mentre si trovava in frazione Villatella di Ventimiglia.

La dinamica dell'incidente mortale

Sulla dinamica, invece, sembra esclusa l'ipotesi di un malore, quindi potrebbero essere stati un cedimento del terreno o una distrazione, così come una manovra azzardata, a determinare il rotolamento del mezzo nella scarpata. Così emerge dalle prime risultanze dell'autopsia, eseguita ieri presso la camera mortuaria dell'ospedale di Sanremo. Il sostituto procuratore Matteo Gobbi di Imperia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo con quattro indagati: il dirigente del settore Lavori Pubblici, Stefano Sciandra; Pasquale Nocito, geometra responsabile dell'officina comunale; Ivano Banaudo, caposquadra e il sindaco della città di confine, Flavio Di Muro.

Analisi sul cellulare

Gli inquirenti hanno sequestrato il telefonino della vittima per analizzarne le telefonate e i messaggi e capire, se da qualche conversazione possano risultare elementi utili alle indagini. Rocco, infatti, era partito alla mattina con il proprio escavatore per località Case Zanin per rimuovere una frana. Successivamente, si è spostato verso Villatella, ma il motivo non si conosce ancora con precisione. Si era detto che come cacciatore era andato a pulire o ad aprire un sentiero, ma al momento non ci sono conferme



