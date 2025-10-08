Precipita con la ruspa in una scarpata: aperto fascicolo per omicidio colposo

È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di Rocco Trimarchi, 58 anni, operaio del Comune di Ventimiglia morto lunedì scorso dopo essere precipitato con la ruspa in un dirupo in una zona impervia della frazione Villattella.



Sarebbero almeno tre le persone iscritte nel registro degli indagati: si tratta dei più stretti collaboratori dell'uomo, come lui dipendenti del Comune di Ventimiglia. Al momento si tratta di un atto dovuto, la prassi.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento

L'uomo, mentre lavorava su un terreno, è precipitato con la sua ruspa in una scarpata per diversi metri, a seguito del ribaltamento del mezzo meccanico.



La ruspa, che si trova ancora al fondo del precipizio dove è rotolata, è sotto sequestro. Fondamentale sarà verificare che il mezzo fosse in condizioni idonee all'utilizzo ma soprattutto da verificare la scelta di usare un mezzo gommato e non cingolato su una strada tanto impervia come quella in cui stava lavorando Trimarchi.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook