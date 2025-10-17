Cronaca

Schianto in moto, gravissimo un 70enne

di a.p.

Un uomo di circa 70 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in seguito a un incidente avvenuto intotno alle 12 a Ospedaletti. L'uomo si trovava alla guida della sua moto quando per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo. Nella caduta il 70enne ha riportato un trauma cranico. L'incidente è avvenuto in corso Regina Margherita.

Sul posto immediato l'intervento da parte del personale sanitario che ha prestato le prime cure al 70enne. Valutate le condizioni i sanitari hanno deciso di intubare l'uomo e richiedere l'intervento dell'elisoccorso in modo da velocizzare il trasporto in ospedale.

Non risultano altri mezzi coinvolti. Avviate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

