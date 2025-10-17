Sport

Primavera 1: Parma e Genoa faccia a faccia per il primo posto

di Carlo Danani
Nuredini, decisivo con i suoi gol nelle ultime 2 gare (foto Genoa Cfc)

Messa alle spalle la sosta per le Nazionali, il campionato Primavera 1 riparte a tutto gas con un big match da evidenziatore: domani alle 15 in terra emiliana ecco uno stuzzicante faccia a faccia tra Parma e Genoa, terza contro prima in classifica in un’ottava giornata di gran fascino, che proprio in questo confronto trova il suo baricentro.

Sul campo dei ducali i giovani rossoblù difendono un’imbattibilità che dura dall’inizio del campionato (fin qui cinque vittorie e due pareggi), forti pure della miglior difesa del girone, soltanto quattro gol incassati fin qui, insieme alla Lazio.

Il Parma risponde con un simile avvio stagionale di spessore, col fiore all’occhiello rappresentato dal secondo miglior attacco e da un’unica battuta d’arresto, nell’ultimo turno contro l’Atalanta.

Jacopo Sbravati potrà tornare a contare su uno dei leader del gruppo, Marco Romano, talento rossoblù reduce dall’esperienza al Mondiale Under 20 in Cile con la Nazionale di Nunziata.

Ottava giornata: Inter-Napoli; Torino-Frosinone; Monza-Juventus; Bologna-Fiorentina; Parma-Genoa; Atalanta-Milan; Lecce-Sassuolo; Roma-Cagliari; Cesena-Lazio; Verona-Cremonese.

La classifica: Genoa 17; Atalanta 15; Parma, Cesena, Fiorentina 14; Roma, Sassuolo 13; Verona, Milan 11; Monza, Lazio, Bologna 10; Frosinone, Juventus 8; Inter, Torino 6; Lecce 5; Cagliari 4; Cremonese, Napoli 3.

