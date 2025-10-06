Incidente sul lavoro a Ventimiglia, morto un operaio caduto in una scarpata con la ruspa

Un nuovo dramma sul lavoro ha colpito il Ponente ligure, nella frazione collinare di Villatella, a Ventimiglia. Intorno alle 12:30 di oggi, un operaio di circa 60 anni ha perso la vita in un tragico incidente in località Serro Superiore.

La dinamica

L’uomo, mentre lavorava su un terreno, è precipitato con la sua ruspa in una scarpata per diversi metri, a seguito del ribaltamento del mezzo meccanico. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto è stato fatale, non lasciando scampo alla vittima. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi: il personale del 118, i militi della Croce Verde Intemelia, l’automedica Alfa 3 e i vigili del fuoco. È stato allertato anche l’elisoccorso Grifo da Albenga, ma il suo intervento è stato successivamente annullato. Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio.

Difficoltà dei soccorsi

La zona, caratterizzata da un terreno impervio, ha reso particolarmente complesse le operazioni di recupero della salma e del mezzo. I carabinieri di Ventimiglia sono giunti sul luogo per avviare le indagini, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul cantiere.