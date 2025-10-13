Ancora violenza nel carcere della Spezia, poliziotto ferito a colpi di lametta

Il carcere della Spezia

Ancora una grave aggressione ai danni di un poliziotto penitenziario nel carcere della Spezia. Mentre continua la violenza, continuano le denunce di una situazione che sembra in peggioramento giorno dopo giorno. Nella giornata di ieri un detenuto trasferito da Biella armato di lametta ha ferito più volte un agente, poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea.

Pagani: "Chiediamo maggiore rigore e sanzioni per detenuti violenti"

“È assolutamente indispensabile e urgente – incalza il leader della UILPA Polizia Penitenziaria Fabio Pagani – riportare in sicurezza l’istituto penitenziario della Spezia, gestito da vertici la cui conduzione risulta pressoché approssimativa. A questo, si aggiunge l’arrivo di detenuti pericolosi da altre sedi che mettono in serio rischio ordine e sicurezza con la presenza come non mai di 190 detenuti".

"Chiediamo maggiore rigore e immediate sanzioni per quei detenuti violenti. Alla Spezia il regime stringente per questi soggetti è tardivo e in alcuni casi neanche applicato".

