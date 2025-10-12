Banda del crack, in carcere a Pontedecimo anche la figlia di un anno e mezzo della coppia arrestata

Non è finita in carcere solo lei, "regina" dello spaccio di crack nel centro storico genovese, ma anche la figlia di solo un anno e mezzo.
Sono infatti 16 le persone finite negli istituti penitenziari liguri dopo la maxi operazione della polizia locale di Genova che ha sgominato l'organizzazione criminale che alimentava lo spaccio di crack e cocaina a Sampierdarena e nel centro storico.
Mamma e figlia verranno trasferite a Torino, ma nel mentre..
Tra di loro anche la regina, la moglie della coppia che aveva orchestrato un piano preciso per evitare controlli e che insieme al marito era a capo della banda. Nelle immagini della polizia locale si vede la donna, spesso in compagnia della figlia di solo un anno e mezzo. E come da prassi anche la figlia è finita detenuta nel carcere femminile di Pontedecimo in attesa di essere trasferita all'Istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) di Torino.
La denuncia di Pagani: "Uno strazio"
A dare la notizia è Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria. In attesa dell'interrogatorio con il Gip previsto per domani, la bimba è stata collocata immediatamente nel nido del carcere.
"Uno strazio i bambini in carcere, lo sguardo di quella bambina è una stilettata al cuore" racconta Pagani, "l'umiliazione della coscienza e la rabbia di essere inerme di fronte a tale inciviltà. Faccio un appello ai politici perché questa barbarie dei bimbi in carcere cessi immediatamente". Nonostante le leggi italiane prevedano che i bambini fino ai sei anni possano scontare la pena con la madre in ambienti detentivi speciali, a oggi ci sono molte problematiche, tra cui la difficoltà di avere accesso a strutture adeguate.
