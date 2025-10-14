Incidente stradale, moto investe pedone in corso Sardegna: entrambi al pronto soccorso

La polizia locale sul luogo dell'incidente

Traffico intenso di prima mattina in corso Sardegna, nel quartiere di San Fruttuoso, dove qualche minuto prima delle sette una moto ha travolto una donna di circa 50 anni. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la signora abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali, nella curva che collega corso De Stefanis a corso Sardegna.

I soccorsi

Sul posto il 118 con l'ambulanza 821 squadra emergenza e l'automedica Golf 1: sia l'uomo in sella alla due ruote che la signora investita sono stati trasportati al pronto soccorso, rispettivamente del Galliera e del San Martino, in codice giallo. Presente anche la polizia locale che ha avviato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica.

