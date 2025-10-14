Cronaca

Merci fermo sui binari, treni in ritardo di un'ora nel genovese. Bloccato anche il Genova-Roma

I treni Intercity e Regionali registrano un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti mentre diversi treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni
di Aurora Bottino
Treni con itinerari accorciati e ritardi da più di un'ora. È quello che sta accadendo sulla linea Genova - La Spezia dopo che questa mattina il treno merci di una impresa ferroviaria si è fermato per un guasto sui binari tra Nervi e Recco.

Treni in ritardo di un'ora 

I treni Intercity e Regionali registrano un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti mentre diversi treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. Bloccato anche il Genova - Roma che ogni mattina accoglie centinaia di pendolari.

(Notizia in aggiornamento)

