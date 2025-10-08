Cronaca

Senza biglietto scappa dal bus e aggredisce i poliziotti: 27enne denunciato

r.c.

La polizia di Stato di Genova ha denunciato un 27enne originario della Repubblica Dominicana per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti vicino alla stazione di Brignole, al capolinea degli autobus, in soccorso ad un controllore che correva dietro a un giovane che si era rifiutato di esibire il titolo di viaggio.

Il fuggitivo è stato fermato in corso Buenos Aires e fin da subito si è mostrato poco collaborativo, cercando di divincolarsi, scalciando e insultando gli agenti che lo stavano identificando.

In Questura l'uomo è stato denunciato e il verificatore Amt, giunto sul posto, lo ha potuto sanzionare.

