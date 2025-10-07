Violenza sull'autobus, senza biglietto spinge il controllore in terra e scappa

È stato aggredito e spintonato un verificatore di Amt che ieri sera ha chiesto il biglietto a un uomo sull'autobus della linea 13. Una richiesta che ha scatenato la rabbia dell'uomo, che, senza titolo di viaggio, ha reagito spintonando il lavoratore facendolo cadere a terra.

Mentre fuggiva l'uomo ha perso il cellulare

È successo qualche minuto prima delle 20 di lunedì sera, mentre l'autobus viaggiava in via Canevari. Il passeggero, di origine sud africana, ha fatto cadere il controllore e lo strumento in dotazione e si è dato alla fuga. Scappando però, l'uomo ha perso il telefono: lo smartphone è stato quindi portato in questura per tutti gli accertamenti del caso ed è stato denunciato per aggressione.

La denuncia di Orsa Tpl Genova: "Usare autobus con telecamere a bordo"

Il sindacato Orsa Tpl Genova da tempo denuncia la situazione di pericolosità che subiscono i verificatori di Amt: "Tuttora continuano, nonostante scioperi nel merito, a essere impiegate nel servizio serale vetture sprovviste di telecamere a bordo. È intollerabile. Spendiamo milioni in bilanci senza provvedere a cose semplici: come usare autobus con telecamere su linee problematiche e serali come la 13. Chiediamo ancora una volta l’impiego di bus con video sorveglianza al fine di poter perseguire comportamenti lesivi" fanno sapere dal sindacato.

