Cacciatore scivola e cade per 20 metri: grave all'ospedale

di a.p.

Un cacciatore di circa 70 anni è caduto per circa 20 metri. L'incidente è accaduto nel pomeriggio a Pieve di Teco nell'imperiese. L'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco grazie all'intervento dell'elisoccorso Grifo. Affidato alle cure del personale sanitario è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nella caduta ha riportato un trauma cranico e ferite alle gambe.

