Imperiese, esce per un'escursione e non torna a casa: ricerche con droni e cani

Sono andate avanti tutta la notte le ricerche di un uomo di circa 70 anni uscito per un'escursione nella zona boschiva di Pigna, nell'imperiese. L'uomo era uscito la mattina di domenica in località Buggio ma in serata non ha fatto ritorno a casa. A quel punto i familiari hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto le ricerche da parte dei vigili del fuoco insieme alle unità cinofile e ai droni.

