Spaventoso incidente stradale in via Bologna, donna schiacciata da auto contro saracinesca

Colpita e schiacciata da un'auto contro una saracinesa: è rimasta gravemente ferita una donna che stava portando a spasso il suo cane in via Bologna. L’incidente si è verificato oggi, martedì 14 ottobre. Le cause dello schianto sono al vaglio della polizia locale che sta procedendo con le indagini.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime informazioni, un’auto Alfa Romeo in transito ha urtato un veicolo che stava uscendo in retromarcia da un parcheggio laterale. L'automobilista alla guida della berlina ha sbandato e ha picchiato dentro a una terza macchina che procedeva in direzione opposta. Successivamente, il veicolo ha proseguito la corsa andando a impattare contro una vetrina e investendo un pedone che si trovava sul marciapiede.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la donna, ferita alle gambe, e le ambulanze di Croce Verde Genovese, Fiumara e Croce Bianca Carignano, oltre all’automatica e ai vigili del fuoco. Intorno alle 18 l’intervento di soccorso era ancora in corso e risultavano altre due persone ferite. Il conducente, un ragazzo di 22 anni, è stato condotto in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. La donna in codice rosso al San Martino.

Come evitare la coda

Chiusa via Bologna dal civico 15, l'alternativa per superare la zona è passare da via Ferrara o tornare indietro da via San Francesco da Paola.





