Cade dal sentiero e finisce in un rio: escursionista salvata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti nei boschi di Nasino, nell’entroterra albenganese, per una persona caduta in un rio. Si tratta di una donna che percorrendo un sentiero è precipitata nel rio sottostante compiendo un volo di circa 4-5 metri.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale sanitario del 118, hanno provveduto a stabilizzarla immobilizzandola su una tavola spinale e, successivamente, a trasferirla su una barella speciale vericellabile.

Da qui è stata issata fino al sentiero e quindi vericellata a bordo dell’elicottero “Grifo” del 118. La donna ha riportato diversi traumi, tra cui al capo e agli arti inferiori, ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook