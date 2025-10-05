Cronaca

Bambino cade dalla bici, grave al Gaslini

34 secondi di lettura
di a.p.

Grave incidente nel pomeriggio di questa domenica 5 ottobre. Intorno alle 16 un bambino di circa 11 anni è caduto dalla bicicletta mentre si trovava all'interno dello skate park di Pra'. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il piccolo ha sbattuto il torace contro il manubrio.

Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco che hanno soccorso il giovane. Dopo le prime cure ricevute sul posto il bambino è stato trasportato con un codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

 

