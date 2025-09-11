Perde il controllo della bici e si schianta contro le auto parcheggiate: è grave

Grave incidente questa mattina in via delle Fabbriche a Genova Voltri dove un uomo di 39 anni si è schiantato con la sua bicicletta contro una macchina posteggiata. È successo qualche minuto dopo le 8:30.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica e gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. L'uomo è stato stabilizzato e portato in codice rosso all'ospedale Evangelico di Voltri. Indagini sono in corso per capire come mai il ciclista abbia perso il controllo della bicicletta.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook