Perde il controllo della bici e si schianta contro le auto parcheggiate: è grave

L'incidente in via delle Fabbriche a Voltri, vittima un 39enne
di R. P.

Grave incidente questa mattina in via delle Fabbriche a Genova Voltri dove un uomo di 39 anni si è schiantato con la sua bicicletta contro una macchina posteggiata. È successo qualche minuto dopo le 8:30. 

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica e gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. L'uomo è stato stabilizzato e portato in codice rosso all'ospedale Evangelico di Voltri. Indagini sono in corso per capire come mai il ciclista abbia perso il controllo della bicicletta.
 
