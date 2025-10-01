Trovano la bicicletta rubata grazie al gps, in casa aveva anche più di due etti di droga

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 25enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, denunciandolo anche per ricettazione.

Il rider ha rintracciato la bicicletta grazie al Gps installato

Ieri sera gli agenti delle volanti del commissariato Cornigliano sono stati inviati dalla sala operativa in via degli Arditi, poiché un rider al quale, la sera prima durante una consegna, era stata sottratta la bicicletta elettrica, era riuscito a rintracciarla con precisione tramite il Gps installato.

Mentre la polizia bussava alla porta di casa lui ha buttato la droga dalla finestra

Gli operatori si sono recati presso l'appartamento segnalato dal dispositivo e, dopo molta insistenza, gli è stata aperta la porta dal proprietario. Nel vano di ingresso era parcheggiata la bicicletta, il cui telaio corrispondeva a quella rubata, per questo è stata sequestrata e, in seguito, restituita al proprietario. Inoltre, mentre due agenti attendevano che gli venisse aperta la porta, un'altra pattuglia rimasta alla base del palazzo, ha visto il giovane gettare dalla finestra alcuni oggetti, rivelatisi poi essere due panetti di hashish del peso complessivo di 230 grammi.

Da successiva perquisizione domiciliare effettuata con l’ausilio del team cinofili, sono stati rinvenuti anche 3790 euro e un bilancino. Il presunto spacciatore, già pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, è stato condotto al carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

