Gaza, lavoratori e studenti in piazza: chiuso il casello di Genova Ovest. Corteo sulla sopraelevata

Ore 10:30 - Il corte della Cgil continua sulla Sopraelevata di Genova, a qualche decine di metri dall'uscita della sopraelevata in piazza Cavour. In porto diverse navi hanno suonato le sirene per "salutare" i manifestanti.

Ore 10 - Il corteo della Cgil ha raggiunto la sopraelevata di Genova. La strada Aldo Moro è chiusa in entrambe le direzioni. Traffico nel caos in via Cantore, mentre sulla A7 Serravalle️-Genova, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Genova Sampierdarena, verso Genova. L'obiettivo dopo un confronto tra i segretari locali di Cgil e Usb Igor Magni e Maurizio Rimassa è quello di riempire le piazze per l'intera giornata.

Ore 9:30 - Il corteo della Cgil saluta il presidio dell'Unione Sindacale di base, in presidio a varco Albertazzi, che partirà in corteo nel pomeriggio. In piazza Geirato, a Molassana, ci sono centinaia di bambini delle elementari e medie che svolgono una lezione sulla pace.

Ore 9 - Sono oltre duemila - ma i numeri sono in aumento - gli studenti universitari e dei licei del centro di Genova partiti in corteo da via Balbi di fronte al rettorato occupato in direzione del varco Albertazzi dietro lo striscione "Con la resistenza palestinese, non un passo indietro". Tra gli slogan "Siamo tutti antisionisti", "siamo tutti con la Flotilla", ma anche "servono più scuole e meno bombe".

Ore 8:50 - Diverse centinaia di studenti sono partiti da Piazza Montano, a Sampierdarena. Sono tutti diretti al varco Portuale Albertazzi, dove al momento ci sono alcune centinaia di persone in presidio. Circa 500 manifestanti della Cgil sono riuniti al terminal traghetti.

Giornata di cortei a Genova

Sono oltre 100 i cortei in programma in tutta Italia. In centinaia hanno raggiunto varco Albertazzi per la giornata di sciopero generale prevista per oggi, venerdì 3 ottobre, Cgil, Usb, SiCobas,Cub e sindacati di base dopo gli ultimi sviluppi che hanno coinvolto la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, fermata a 90 miglia dalla costa palestinese.

(Il concentramento davanti a varco Albertazzi)

Diversi cortei che convergeranno a varco Albertazzi

Sono oltre 100 i cortei in programma in tutta Italia. A Genova il concentramento della Cgil è previsto alle 8 davanti al terminal Traghetti, nel mentre a varco Albertazzi si radunano Usb, SiCobas, Cub e i lavoratori portuali del Calp che hanno però deciso di partire in corteo nel pomeriggio. La situazione rimane comunque incerta: sempre alle otto infatti, gli studenti dell'Università partiranno da via Balbi per dirigersi verso il concentramento di varco Albertazzi. Stesso programma per i ragazzi di licei e scuole superiori del centro città. Gli studenti delle scuole superiori del ponente, invece, partiranno in corteo alle 8 da piazza Montano. Sono oltre duemila - ma i numeri sono in aumento - gli studenti universitari e dei licei del centro di Genova partiti in corteo da via Balbi di fronte al rettorato occupato in direzione del varco Albertazzi dietro lo striscione "Con la resistenza palestinese, non un passo indietro". Tra gli slogan "Siamo tutti antisionisti", "siamo tutti con la Flotilla", ma anche "servono più scuole e meno bombe". Diverse centinaia di studenti partiti invece da Piazza Montano a Sampierdarena.

Il percorso del corteo

Diversi cortei che prima convergeranno a San Benigno, poi si muoveranno verso il centro seguendo questo itinerario: via Milano, via Albertazzi, Sopraelevata fino alla rampa di piazza Cavour, via Turati, via San Lorenzo, piazza Matteotti e De Ferrari. Un percorso che, come sempre, potrà cambiare direttamente in corsa.

(Il raggruppamento della Cgil dal Terminal Traghetti)

Ieri giornata di presidio fisso: traffico e caos a Sampierdarena

Ieri è stata una giornata di presidio fisso al varco portuale di via Balleydier, che ha avuto conseguenze importanti sul traffico nella zona di Sampierdarena: traffico in tilt all'entrata del casello di Genova Ovest, in via Cantore, a Dinegro ma anche sulla Guido Rossa e su lungomare Canepa.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook