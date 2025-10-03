Sciopero per Gaza, il corteo del pomeriggio: occupata la stazione di Principe. Primocanale in diretta

× Il tuo browser è obsoleto.

La manifestazione a De Ferrari

Protesta ad alta tensione nel cuore dello sciopero generale indetto da Cgil e Unione dei Sindacati di Base (Usb). Nel pomeriggio, un corteo partito dal varco Albertazzi, organizzato dall’Usb in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, ha deviato dal percorso previsto verso il centro e ha raggiunto la stazione Principe, dove centinaia di manifestanti hanno occupato i binari. L’obiettivo dichiarato è “sigillare” la stazione fino a ottenere notizie certe sulla sorte dei due attivisti genovesi, Josè Nivoi e Pietro Queirolo Palmas, sequestrati da Israele durante l’abbordaggio della missione umanitaria diretta a Gaza.

Ore 16: i manifestanti sono fermi sui binari

Ore 15.34: Occupata la stazione di Principe, Per motivi di ordine pubblico la circolazione ferroviaria è sospesa nel nodo di Genova

Ore 14.15: Corteo partito, i manifestanti si dirigono verso via Bruno Buozzi

Ore 14.45: Migliaia le persone in corteo. L'obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di 'sigillare la stazione' fino a che non ci saranno notizie certe sulla sorte degli attivisti arrestati, ma è stata anche sottolineata la necessità di una gestione "attenta" della piazza vista la presenza di tante persone, comprese famiglie e bambini.

Continua lo sciopero generale proclamato per oggi, venerdì 3 ottobre, dalla Cgil e dall'Unione dei sindacati di base. Lo stop riguarda tutti i settori pubblici e privati e gli aderenti si asterranno quindi dal lavoro, negli uffici, nelle fabbriche, nella pubblica amministrazione. Garantite comunque, come previsto dalla legge, tutte le prestazioni minime essenziali.

Tre i concentramenti della mattinata, uno chiamato dalla Cgil al terminal Traghetti di Dinegro, un secondo organizzato dagli studenti in via Balbi davanti alla sede del rettorato occupato e un terzo a varco Albertazzi organizzato dall'Unione Sindacale di Base. Bloccato l'ingresso alla Sopraelevata, l'accesso all'autostrada dal casello di Genova Ovest e i treni a Sampierdarena. I tre concentramenti si sono poi riuniti per dare vita a un corteo che si è concluso in piazza De Ferrari.

Le indicazioni per ogni settore

Ferrovie

Per il personale delle attività ferroviarie lo sciopero inizierà dalle ore 21 di stasera. In questo caso la protesta proclamata nella serata di ieri si salda con uno sciopero di un sindacato di base già annunciato nel giorni scorsi. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdì 3 ottobre.

Trasporto pubblico locale (autobus, tram, metropolitane)

Stop di 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale.

Trasporto aereo

Stop dalle 00.01 alle 24 nel rispetto delle fasce di garanzia dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 21 del personale di volo delle compagnie ad eccezione del personale comandato per i voli garantiti, del personale di terra degli aeroporti intera ad eccezione del personale comandato dalle aziende per l'effettuazione dei servizi minimi. Stop, se non comandati in servizio, anche per i controllori di volo.

Porti

I lavoratori si fermano per un'intera prestazione giornaliera. Lo sciopero sarà effettuato garantendo i servizi minimi indispensabili. Nel trasporto marittimo ritardi di 24 ore alla partenza della nave con esclusione (ad esclusione di linee e servizi essenziali).

Autostrade

Per il personale delle autostrade lo sciopero inizierà alle ore 22 di stasera.

Taxi

Dalle 00.01 alle 24 astensione della prestazione o di parte di essa.

Sanità

Lo sciopero è articolato da inizio primo turno del 03 ottobre 2025 a fine dell'ultimo turno della stessa giornata.

Scuola

Lo sciopero riguarda l'intera giornata. La Cgil precisa che "secondo l'accordo del 2 ottobre 2020, art. 2 comma 5, i dirigenti scolastici possono adottare misure organizzative per garantire il servizio. Tuttavia, se l'adesione annunciata rende impossibile l'erogazione del servizio, la scuola può essere chiusa".

Altre categorie

Scioperano dalle 00.01 alle 24 per un'intera prestazione lavorativa o di parte di essa gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas (verranno garantiti i servizi minimi funzionali ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale), al trasporto merci e alla logistica (vengono garantiti i trasporti di beni e prodotti essenziali), guardie ai fuochi, agli appalti ferroviari (addetti pulizia treni, stazioni, ristorazione, accompagnamento treni notte), all'autonoleggio con conducente e senza, agli impianti a fune e ai trasporti funebri.

Vigili del fuoco

Sciopero di 4 ore che inizierà, per il personale turnista, alle ore 09.00 e terminerà alle ore 13.00 mentre sarà dell'intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo.





