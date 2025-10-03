Sciopero generale: a rischio scuola, treni e autobus. I cortei Genova e in Liguria

"In difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e a sostegno della popolazione di Gaza". Sia Cgil e l'Unione Sindacale di Base hanno proclamato per l'intera giornata di oggi, venerdì 3 ottobre lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati, prevedendo soltanto le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore.

Trasporto pubblico

Ferrovie : lo sciopero inizierà alle ore 21 di giovedì 2 ottobre, incrociandosi con uno sciopero già annunciato da un sindacato di base. Per il trasporto regionale saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di venerdì.

Trasporto pubblico locale: stop di 24 ore ma nel rispetto delle fasce orarie di garanzia stabilite di comune in comune.

Trasporto aereo : astensione dalle 00.01 alle 24, con fasce di garanzia per il personale di volo dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Fermo anche per il personale di terra e i controllori di volo, salvo eccezioni.

Porti : sciopero per l’intera prestazione giornaliera con garanzia dei servizi minimi indispensabili. Possibili ritardi.

Autostrade: lo sciopero inizierà alle ore 22 di giovedì 2 ottobre.

Altri settori

Sanità : lo sciopero coprirà l’intera giornata, dall’inizio del primo turno.

Scuola: adesione per l’intera giornata. I dirigenti scolastici potranno adottare misure organizzative per garantire il servizio, ma se l’adesione sarà tale da rendere impossibile il normale svolgimento delle attività, le scuole potranno restare chiuse.

I cortei in Liguria

Sono oltre 100 i cortei in programma in tutta Italia. A Genova il concentramento è previsto alle 8 davanti al termine al Traghetti, da cui si partirà in direzione del centro cittadino. A Savona lo sciopero sarà accompagnato da una manifestazione con un corteo che partirà alle 10 da piazza Mameli che insieme alle sigle sindacali che l'hanno organizzato prevede la partecipazione di numerose associazioni. A Imperia il concentramento è fissato alle 9 in piazza Ulisse Calvi da dove ci si dirigerà verso piazza Roma. Alla Spezia ci si raduna alle 9 e 30 in piazza Chiodo.

