Lite sul lungomare, giovane colpito con un coccio di bottiglia

Paura questa mattina sul lungomare di Celle Ligure dove una lite tra giovani è degenerata in violenza. Un ragazzo di ventiquattro anni è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

La lite

Ancora non è chiaro che cosa sia successo, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che i due stessero litigando animatamente sul lungomare Carlo Russo quando, dopo i primi calci e pugni, uno di loro avrebbe trovato un coccio di bottiglia. Dopo qualche minaccia si è presto passati ai fatti e il contendente è stato colpito al volto.

I soccorsi

A quel punto sono stati chiamati i soccorsi: il 118 è intervenuto con una ambulanza della Croce Rossa di Varazze e l'automedica, mentre al lavoro per ricostruire l'accaduto ci sono ora i carabinieri.

