Amt, Cavo contro il Comune: "Tagliate le corse dentro al Gaslini"

L'ospedale pediatrico Gaslini di Genova

Non cenna a diminuire la polemica sulla crisi del trasporto pubblico a Genova. Il buco di Amt e la riduzione delle corse sono al centro del dibattito pubblico. L'accusa sulle corse tagliate al Gaslini nasce da una nota della deputata e consigliera comunale di Noi Moderati Ilaria Cavo.

L'accusa di mancata inclusione

"Il Comune di Genova parla spesso di inclusione, attenzione al sociale e sostegno alle fragilità, ma poi taglia servizi essenziali come le corse degli autobus che collegavano tra loro i padiglioni all'interno dell'Istituto Gaslini garantendo corse fino all'area dell'ex manicomio", lo denuncia Ilaria Cavo denunciando la soppressione di un servizio da parte dell'amministrazione cittadina che consente a genitori e bambini di muoversi più agevolmente all'interno del complesso ospedaliero.

Le corse tagliate dentro il Gaslini

"Parliamo di famiglie che vivono già una situazione difficile, con bambini ricoverati spesso per lunghi periodi, eliminare un collegamento interno significa aggiungere un ulteriore peso a chi sta affrontando un percorso di cura. Se questo non è il cuore delle politiche sociali, allora viene da chiedersi cosa lo sia" ha aggiunto Cavo. Secondo la deputata, la scelta dell'amministrazione comunale appare in evidente contraddizione con i principi più volte dichiarati: "Non si può rivendicare un'attenzione al sociale e poi colpire proprio i servizi che aiutano concretamente le famiglie più fragili. Qui non si parla di numeri astratti, ma di genitori con bambini malati, di passeggini, di spostamenti faticosi, di tempi e forze da risparmiare". Arriva poi il plauso all'Istituto Gaslini che si è fatto carico del servizio e dei suoi costi per evitarne la soppressione. "Un gesto di grande responsabilità che però comporta un costo aggiuntivo e di fatto si sostituisce alle responsabilità di chi amministra la città, il Comune faccia la sua parte e ripristini un servizio che è, prima di tutto, un atto di rispetto verso i bambini e le loro famiglie", conclude Cavo.