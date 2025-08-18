Rissa a colpi di cocci di bottiglia a Punta Vagno, i feriti fuggono

Sono stati visti da alcune persone prendersi a bottigliate in via Mario Cappello, nei pressi della spiaggia vicina al depuratore di Punta Vagno. All'arrivo dei soccorsi però, i due sono scappati. È successo intorno alle 19.

I soccorsi

Sul posto l'ambulanza 3-280 della Croce Bianca Genovese e l'Ov squadra emergenze insieme all'automedica Golf 1. Stando a quanto ricostruito da alcuni testimoni, due giovani si sarebbero colpiti reciprocamente con dei cocci di bottiglia, ferendosi, per poi darsi alla fuga.

Presenti anche i Carabinieri con tre pattuglie che sono alla ricerca dei due soggetti.

