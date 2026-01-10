Rapine al luna park nel giorno dell'inaugurazione, arrestati due maranza

Sono stati rintracciati dai carabinieri gli autori di una rapina con aggressione e una tentata rapina al Winter Park di Ponte Parodi nel giorno dell'inaugurazione. Nella mattinata di venerdì, i carabinieri della stazione di Genova San Teodoro e Scali hanno fermato due giovani tunisini di 19 anni. I due sono ritenuti i responsabili di una rapina consumata e di una tentata rapina, entrambe avvenute sabato 6 dicembre 2025 all’interno dell’area del Winter Park, proprio il giorno dell’inaugurazione ufficiale della stagione 2025-2026.
Identificati grazie alle telecamere
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nella stessa giornata i due avrebbero prima avvicinato un giovane, colpendolo al volto con violenza per sottrargli 50 euro e procurandogli lesioni. Pochi minuti dopo avrebbero tentato di rapinare un altro ragazzo, senza riuscire nell’intento. Le indagini sono partite immediatamente dopo le denunce. Fondamentali si sono rivelati le analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze. Grazie a questi elementi, i carabinieri hanno rapidamente identificato i presunti autori, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. I due giovani sono stati individuati e bloccati nel pomeriggio del 9 gennaio nel centro storico di Genova e sono stati portati a Marassi.
IL COMMENTO
