Rapine al luna park nel giorno dell'inaugurazione, arrestati due maranza

Sono stati rintracciati dai carabinieri gli autori di una rapina con aggressione e una tentata rapina al Winter Park di Ponte Parodi nel giorno dell'inaugurazione. Nella mattinata di venerdì , i carabinieri della stazione di Genova San Teodoro e Scali hanno fermato due giovani tunisini di 19 anni. I due sono ritenuti i responsabili di una rapina consumata e di una tentata rapina , entrambe avvenute sabato 6 dicembre 2025 all’interno dell’area del Winter Park, proprio il giorno dell’inaugurazione ufficiale della stagione 2025-2026.

Identificati grazie alle telecamere

