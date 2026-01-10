Lo Spezia si fa rimontare dal Sudtirol e torna in zona retrocessione

BOLZANO - Tonfo pesante dello Spezia. Al Druso di Bolzano finisce 2-1 per il Sudtirol. Una rimonta firmata da Pecorino e Kofler, capaci di ribaltare l'iniziale vantaggio Vlahovic. Aquile che vengono così scavalcate proprio dalla formazione di Castori e tornano in piena zona retrocessione.

In una gara in cui il pari sarebbe stato il risultato più giusto, i padroni di casa si sono dimostrati più bravi a sfruttare gli episodi favorevoli. Tra le note positive nella formazione di Donadoni, gli ingressi in campo dei nuovi arrivati Sernicola e Adamo, capaci di dare imprevedibilità e vivacità alla manovra.

Lo Spezia chiude così il girone d'andata a quota 17 punti. Un magro bottino che necessita al più presto un cambio di rotta.

Cronaca

84' - Merkaj da pochi passi fallisce il gol che avrebbe chiuso il match.

75' - Adamonis decisivo su Comotto.

67' - Kouda da pochi passi si divora il gol del pareggio mettendo la palla sul fondo.

59' - Vignali regala palla a Merkaj che calcia da buona posizione ma trova le mani di Radunovic.

51' - Kofler porta in vantaggio il Sudtirol: batti e ribatti in area di rigore, arriva Kofler a piazzare in porta con il destro il gol del vantaggio dei padroni di casa.

Primo tempo

34' - Pareggia subito il Sudtirol con Pecorino: l'attaccante scambia con Casiraghi e fa partire un siluro in diagonale con il mancino che non lascia scampo a Radunovic.

31' - Spezia in vantaggio, ha segnato Vlahovic! Tiro dal limite di Nagy che si trasforma in assist per il tocco ravvicinato del numero 99. Da pochi passi non può sbagliare.

19' - Sbaglia il Sudtirol, Di Serio arriva a tu per tu con Adamonis ma non riesce a battere il portiere che copre bene lo specchio con il corpo. Grande occasione fallita dalle aquile.

Tabellino

Sudtirol - Spezia: 2-1;

Reti: 31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su);

Ammoniti: 28' Vignali (Sp), 80' Merkaj (Su), 87' Adamo (Sp);

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Tronchin (78' Frigerio), Veseli; El Kaouakibi, Molina, Tait (62' Davi), Casiraghi (78' Bordon), Zedadka (73' Pietrangeli); Pecorino (73' Odogwu), Merkaj.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Wisniewski, Hristov, Beruatto; Vignali (60' Sernicola), Nagy (73' Comotto), Cassata, Kouda, Aurelio (73' Adamo); Vlahovic (60' Artistico), Di Serio (82' Lapadula).

Pre partita

BOLZANO - Dopo la sosta natalizia si riparte. Conto alla rovescia verso il fischio d'inizio di Sudtirol - Spezia, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Al "Druso" di Bolzano squadre in campo dalle ore 15. A dirigere la gara l'arbitro Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Sorprende tutti Donadoni che inserisce dal primo minuto il nuovo arrivato Radunovic tra i pali. Solo panchina per Sernicola e Adamo, pronti a subentrare. Out, invece, Verde causa febbre.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Tronchin, Veseli; El Kaouakibi, Molina, Tait, Casiraghi, Zedadka; Pecorino, Merkaj. All. Castori

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Wisniewski, Hristov, Beruatto; Vignali, Nagy, Cassata, Kouda, Aurelio; Vlahovic, Di Serio. All. Donadoni