Mamma cade dallo scooter davanti alla figlia: paura in via Nizza, entrambe soccorse

Paura oggi pomeriggio in via Nizza: un’auto, uscendo da un parcheggio, ha tagliato la strada a una donna in scooter, facendola cadere. La figlia adolescente, che seguiva con il padre su un altro mezzo, ha visto tutto in diretta e ha urlato terrorizzata.
I soccorsi
Sul posto sono intervenuti l’automedica Golf 1 del 118 e la squadra Emergenza 823. La donna ha riportato ferite lievi ma è stata trasportat all'ospedale per controlli di routine. La polizia locale ha chiuso temporaneamente una corsia per i rilievi, Amt ha deviato alcune linee bus.
IL COMMENTO
