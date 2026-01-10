Cronaca

Mamma cade dallo scooter davanti alla figlia: paura in via Nizza, entrambe soccorse

Strada chiusa e poi riaperta
di a.d.
Incidente tra scooter e auto ad AlbaroIncidente stradale in via Nizza
Paura oggi pomeriggio in via Nizza: un’auto, uscendo da un parcheggio, ha tagliato la strada a una donna in scooter, facendola cadere. La figlia adolescente, che seguiva con il padre su un altro mezzo, ha visto tutto in diretta e ha urlato terrorizzata.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti l’automedica Golf 1 del 118 e la squadra Emergenza 823. La donna ha riportato ferite lievi ma è stata trasportat all'ospedale per controlli di routine. La polizia locale ha chiuso temporaneamente una corsia per i rilievi, Amt ha deviato alcune linee bus. 

