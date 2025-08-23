Cronaca

Torna alla homepage

Rapina violenta a Santa Margherita Ligure: ruba cellulare e spinge a terra donna

51 secondi di lettura
di An.De.

Un algerino di 27 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Santa Margherita Ligure per rapina aggravata. L’uomo ha sottratto un cellulare dalla borsa di una coppia di turisti che passeggiava nel centro cittadino.

L'inseguimento e l'arresto

Scoperto durante il furto, il 27enne ha spinto con violenza la donna, facendola cadere a terra e provocandole lesioni al capo, per poi darsi alla fuga. È stato inseguito e fermato da alcuni cittadini e dai militari, che si trovavano a poche centinaia di metri, impegnati in un servizio di contrasto ai reati contro il patrimonio.

Una denuncia per danneggiamento

In un episodio separato, i carabinieri della Stazione di San Martino hanno denunciato un italiano di 45 anni per danneggiamento e tentato furto aggravato. L’uomo aveva danneggiato alcuni distributori di bevande nel tentativo di rubare denaro e prodotti contenuti al loro interno.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 20 Agosto 2025

Rapina nei giardini di Brignole, aggredito con calci e pugni per lo zaino

Arrestato uno dei rapinatori, caccia agli altri due
Venerdì 15 Agosto 2025

Rapina con coltello da 19 cm davanti al San Martino, 45enne derubato della collana. Due arresti

Giovedì sera, fermata dell'autobus davanti all'ospedale San Martino. Un uomo aspetta la partenza del 18 quando si sente strappare con forza la collana d'oro dal collo e vede un ragazzo scappare via. La vittima,  45enne genovese, non si lascia intimorire e insegue i malviventi, supportato da un passa