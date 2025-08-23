Rapina violenta a Santa Margherita Ligure: ruba cellulare e spinge a terra donna

Un algerino di 27 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Santa Margherita Ligure per rapina aggravata. L’uomo ha sottratto un cellulare dalla borsa di una coppia di turisti che passeggiava nel centro cittadino.

L'inseguimento e l'arresto

Scoperto durante il furto, il 27enne ha spinto con violenza la donna, facendola cadere a terra e provocandole lesioni al capo, per poi darsi alla fuga. È stato inseguito e fermato da alcuni cittadini e dai militari, che si trovavano a poche centinaia di metri, impegnati in un servizio di contrasto ai reati contro il patrimonio.

Una denuncia per danneggiamento

In un episodio separato, i carabinieri della Stazione di San Martino hanno denunciato un italiano di 45 anni per danneggiamento e tentato furto aggravato. L’uomo aveva danneggiato alcuni distributori di bevande nel tentativo di rubare denaro e prodotti contenuti al loro interno.

