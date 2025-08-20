Rapina nei giardini di Brignole, aggredito con calci e pugni per lo zaino

È stato avvicinato da tre uomini all'ora di pranzo, mentre attraversa piazza Verdi, dietro a Brignole: nel giro di qualche secondo è stato aggredito, preso a calci e pugni e rapinato della zaino.

L'aggressione mentre l'uomo attraversava i giardini della stazione

È la denuncia di un genovese che ha richiesto l'intervento della polizia nella giornata di ieri. L'uomo aveva appena subito una rapina nei pressi dei giardini antistanti alla stazione ferroviaria: tre individui gli si erano avvicinati e, mentre due di loro lo aggredivano con calci e pugni, un terzo gli sfilava lo zaino dalle spalle per poi aprirlo e rubare dal portafogli la somma di 100 euro. I tre, prima di allontanarsi, hanno anche tentato di rubargli il cellulare che portava in mano, ma fortunatamente non ci sono riusciti, permettendogli così di richiedere l’intervento degli agenti.

Arrestato uno dei rapinatori, caccia agli altri due

Gli operatori, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato uno dei presunti rapinatori mentre tentava di dileguarsi, dirigendosi verso la stazione, inseguito dalla vittima. L'uomo, il 31enne algerino, è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto. Dopo la stesura degli atti è stato associato presso il carcere di Marassi a disposizione dell'A.G.

Sono in corso indagini per l’identificazione degli altri due presunti complici.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook