Agente della locale morto in servizio, oggi il funerale di Alessio Gaglia

Genova piange Alessio Gaglia, l’agente della polizia locale di soli 31 anni che ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in servizio. Una perdita che ha colpito profondamente la comunità genovese e il corpo della polizia locale. Oggi il funerale alle 10 nella chiesa del Bambin Gesù in piazza Matteotti. Il feretro, scortato dalla polizia locale, è partito alle 9,30 dal San Martino in direzione piazza Matteotti. Qui, oltre agli amici, presenti anche i colleghi e le autorità con il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis. Durante il passaggio chiusa via XX Settembre.

L’incidente mortale

Alessio Gaglia, agente motociclista in forza all’Unità Territoriale Valbisagno, stava intervenendo con la sirena accesa per raggiungere i colleghi su un altro intervento in via Bavari, a Struppa. Intorno alle 11 di mattina, in via Pedullà, la sua moto di servizio si è scontrata con un’auto guidata da una donna, che trasportava due bambine. L’impatto è stato violentissimo: Alessio è stato sbalzato dalla moto, perdendo il casco e riportando gravi traumi, tra cui un trauma cranico. Trasportato d’urgenza all’Ospedale San Martino, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma le sue condizioni erano disperate. È deceduto nella notte alle 2:30 di sabato 19 luglio.

Indagini in corso

La polizia stradale, coordinata dalla pm Daniela Pischetola, sta ricostruendo la dinamica. Secondo i primi rilievi, Alessio avrebbe attraversato un incrocio a velocità elevata con il semaforo rosso, come previsto in situazioni di emergenza con sirena attiva. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico di ignoti, e si valuta il ruolo di un furgone parcheggiato in divieto di sosta che potrebbe aver limitato la visibilità. L’autopsia è prevista per giovedì 24 luglio presso l’Istituto di Medicina Legale del San Martino.

Chi era Alessio Gaglia

Alessio, originario di Serra Riccò, era un agente appassionato e professionale, in servizio nella polizia locale dal 1° dicembre 2021 e assegnato al Distretto 4 Valbisagno come motociclista dal novembre 2023.

Amava le moto, partecipando a raduni e tour, e suonava la chitarra nel tempo libero, coltivando la passione per la musica. Era descritto dai colleghi come un lavoratore serio, dedito al suo ruolo e benvoluto da tutti. Lascia la compagna, la famiglia e un vuoto immenso nella comunità.

Reazioni e cordoglio

La sindaca di Genova, Silvia Salis, insieme all’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi e al vicecomandante Fabio Manzo, si è recata al San Martino nelle ore successive all’incidente, esprimendo profondo cordoglio: “Una giovane vita spezzata durante l’adempimento del proprio dovere provoca grande tristezza. Ci stringiamo alla famiglia e ai colleghi con affetto e riconoscenza.”

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha sottolineato l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine: “Questa tragedia ci ricorda il valore dell’impegno di chi, ogni giorno, garantisce la sicurezza dei cittadini.”

Il consiglio comunale e regionale hanno osservato un minuto di silenzio, con la presenza dei familiari e dei colleghi di Alessio. La polizia locale di Pescara ha annunciato che domani, lunedì 28 luglio, alle 10, in concomitanza con i funerali, osserverà un minuto di silenzio e terrà accesi i lampeggianti delle auto di servizio in suo onore.

Funerali e commemorazioni

I funerali di Alessio Gaglia si terranno oggi, lunedì 28 luglio, alle 10, nella chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea in piazza Matteotti a Genova. Il Comune si farà carico degli oneri funebri, e la cerimonia sarà organizzata dalla società comunale A.Se.F. dopo l’autopsia. La città si prepara a dare l’ultimo saluto a un giovane che ha sacrificato la vita per il suo dovere, un esempio di dedizione e coraggio.

