Decisa la data dei funerali dell'agente Alessio Gaglia, morto dopo un incidente durante il servizio

Si terranno lunedì mattina alle 10 alla chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea di piazza Matteotti, i funerali dell'agente di polizia locale Alessio Gaglia, deceduto all'età di 31 anni per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto venerdì scorso in via Pedullà, durante il servizio.

Il Comune si farà carico degli oneri del servizio funebre

I famigliari dell'agente hanno incaricato la società partecipata comunale A.Se.F., specializzata in onoranze e trasporti funebri, di organizzare il servizio, che avverrà dopo l’autopsia. Il Comune di Genova si farà carico degli oneri del servizio funebre. L'esame autoptico è stato fissato giovedì dall’autorità giudiziaria e avverrà all’istituto di Medicina legale dell’Ospedale Policlinico San Martino.

