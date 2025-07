È morto Alessio Gaglia, l'agente coinvolto ieri in un incidente stradale a Struppa

Non ce l'ha fatta Alessio Gaglia, l'agente della polizia locale ricoverato in fin di vita dopo un grave incidente avvenuto ieri mattina intorno alle 11 in via Pedullà, a Struppa. Troppo gravi le sue condizioni, Gaglia è deceduto intorno alle 3 di questa notte all'ospedale San Martino dove era ricoverato in rianimazione e dove era stato sottoposto a un intervento.

L'incidente

Da una prima ricostruzione l'agente, di 31 anni, stava andando ad aiutare i colleghi intervenuti per un sinistro stradale, senza feriti, che stava degenerando in una lite. Perciò aveva la sirena della moto accesa quando avrebbe attraversato l'incrocio con il semaforo rosso, schiantandosi contro un'auto in transito. La moto, secondo i primi rilievi della polizia stradale intervenuta sul posto, stava viaggiando a velocità elevata quando ha preso in pieno l'auto con a bordo una mamma e due figli che si stava immettendo, da destra, sulla strada per proseguire verso il ponte Mario Tollari. L'impatto è stato violentissimo: il poliziotto è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Nell'urto ha anche perso il casco, sbattendo violentemente la testa sull'asfalto.

Indagini in corso

I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati affidati alla polizia stradale, diretta dalla dirigente Paola Zappavigna. La donna a bordo della macchina non avrebbe commesso alcuna infrazione, secondo i primi rilievi. Sicuramente la moto aveva una velocità elevata e ha attraversato l'incrocio con il semaforo rosso, ma aveva la sirena accesa. In ospedale l'agente ha ricevuto la visita dei colleghi, con il vicecomandante facente funzioni Lorenzo Manzo. Quando le condizioni sono peggiorate è arrivata anche la sindaca di Genova Silvia Salis e l'assessore comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi.

Chi era Alessio Gaglia

Il 31enne era appassionato di moto e infatti ha preso parte a raduni e tour per motociclisti. Lavorava nella sezione Molassana ma sognava di andare alla sezione Automezzi. Tutto il mondo della polizia locale di Genova si stringe alla sua famiglia.

