Morte dell’agente Alessio Gaglia, il cordoglio del consiglio regionale

Il consiglio regionale osserva un minuto di silenzio dopo la scomparsa dell’agente della polizia locale Alessio Gaglia

Dopo il consiglio comunale, anche il regionale ha ricordato l’agente della polizia locale morto mentre era in servizio, a causa di un incidente stradale avvenuto lo scorso venerdì. Alessio Gaglia, 31 anni, ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato a causa delle ferite troppo profonde. Gaglia era a bordo della moto della pl quando, a un incrocio, si è schiantato su un’automobile che arrivata in senso opposto. L’episodio ha scosso tutta la città di Genova, nella giornata di ieri in aula rossa erano presenti i familiari, la fidanzata e i colleghi di Alessio, che si sono stretti nel minuto di silenzio e nell’applauso del consiglio comunale. Questa mattina, nella due giorni della discussione sul bilancio in Regione, anche la giunta, il presidente Bucci e i consiglieri hanno ricordato con un minuto di silenzio Alessio Gaglia.



Il discorso del presidente del consiglio regionale Stefano Balleari

Presidente Bucci, Assessori, Colleghi Consiglieri

Prima di aprire la seduta, valutati in Ufficio di Presidenza aspetti organizzativi delle attività a margine delle sedute consiliari, come la comunicazione dei messaggi di cordoglio e di commemorazione – rivolgo oggi un ricordo ad Alessio Gaglia, agente della Polizia Locale di Genova, deceduto nella notte tra venerdì e sabato in ospedale, dopo il tragico incidente in servizio, avvenuto il giorno prima in via Pedullà, a Genova.

Alessio aveva solo 31 anni, amava le moto ed era in forza alla Polizia locale dal 2021; era conosciuto per la sua professionalità, il suo impegno e la sua passione per le due ruote. Nel tempo libero coltivava anche l'amore per la musica suonando la chitarra. Il destino beffardo, ha voluto che la sua vita si spegnesse proprio a bordo del suo mezzo di servizio, mentre stava intervenendo, a sirene spiegate, sul luogo di un sinistro. Alessio, in quel momento, stava adempiendo al proprio dovere, onorando la divisa che indossava.

A seguito del violento impatto, i medici dell’ospedale San Martino hanno fatto il possibile per salvargli la vita; purtroppo, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a contenere l’emorragia provocata dallo schianto tra la moto alla quale Alessio era in sella e un’automobile dove viaggiavano una donna e le due figlie piccole. È sempre difficile accettare che una giovane vita possa essere spezzata, lasciando per sempre il dolore nelle mani di chi resta. Queste tragedie ci ricordano quanto la vita sia il bene più unico e prezioso che abbiamo.

Oggi, il mio cordoglio va alla famiglia di Alessio, alla sua compagna, a tutti i suoi affetti più cari e all’intero Corpo della Polizia Locale di Genova. A tutti loro, esprimo la mia commossa vicinanza e quella dell’intero Consiglio Regionale.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook