Capodanno di Primocanale, oltre 700mila visualizzazioni su Instagram e Facebook

Ancora un trionfo per Primocanale: numeri record per la notte di Capodanno su sito, social e tv. Sono stati 109.134 i liguri che hanno seguito la lunga diretta (dati Auditel) dalle 21 all'una di notte, mentre oltre 700mila persone hanno visitato gli account su Instagram e Facebook. Il reel virale che ha fatto il giro del web? Lo spettacolo dei fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte, ripreso dalla suggestiva Terrazza Colombo. Picco di share all'11,60%, con il 10% dei liguri che a mezzanotte ha scelto di festeggiare con noi l'inizio del nuovo anno, seguendo la diretta con la regia di Duccio Forzano.

La squadra ha gestito quattro ore di diretta crossmediale, con copertura completa su TV, web, Instagram e Facebook. Protagonisti assoluti i telespettatori, che hanno inondato il numero WhatsApp dedicato con foto, messaggi e auguri. La trasmissione è partita alle 21 con collegamenti dalle principali piazze liguri, proseguita con ospiti in studio, comici e artisti che hanno tenuto incollati oltre centomila telespettatori.

Ospiti sul palco e i tanti spettacoli

Sul palco e negli studi di Primocanale si sono alternati Giulia Ottonello e la Band dei De Scalzi che hanno accompagnato l'avvicinamento al countdown con la musica d'autore. Il tutto intervallato dagli sketch comici di Daniele Raco, Enzo Paci e Pippo Lamberti che hanno viaggiato tra l'ilarità delle abitudini e consuetudini sociali dei giorni nostri.

Tanti momenti diversi intervallati dagli spettacoli esterni come quello dal Teatro sociale di Camogli con Igor Chierici: Novecento, di Alessandro Baricco. Una storia che "parla di navi, di mare, di vento, di scelte, di confini...di quell'orizzonte che a volte salva, a volte trattiene...". Oppure i momenti toccanti con l'artista di strada che allieta con la sua poesia le piazze e le via dei Genova. Luca Bertoncini che declama "Sera di Liguria" di Vincenzo Cardarelli da via Garibaldi. E poi nella suggestiva cornice di un concessionario auto si sono esibiti Florencia Labiano e Hernan Ariel Rodriguez dell'Accademia del Tango di Genova.