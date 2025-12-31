La piazza di Primocanale. Igor Chierici: Novecento, dal Teatro sociale di Camogli

× Il tuo browser è obsoleto.

Andiamo a Camogli, ad ascoltare una storia. Una storia che "parla di navi, di mare, di vento, di scelte, di confini...di quell'orizzonte che a volte salva, a volte trattiene...". Una storia che abbraccia la Liguria e chi, come noi liguri, non è nato solo in una città...ma è nato sul mare, con i suoi silenzi e i suoi rumori. Lo stesso respiro che ha cresciuto ognuno di noi ha cresciuto anche Danny Boodman T.D. Lemon, il più grande pianista di tutti i tempi, che ha passato tutta la vita nell'oceano, senza mai toccare terra. Dal Teatro sociale di Camogli, Igor Chierici: Novecento, di Alessandro Baricco.