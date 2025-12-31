Lui è un artista di strada che allieta con la sua poesia le piazze e le via dei Genova. Ecco, Luca Bertoncini che declama "Sera di Liguria" di Vincenzo Cardarelli da via Garibaldi.
La piazza di Primocanale: il poeta di strada recita "Sera di Liguria"
9 secondi di lettura
di a.d.
ARTICOLI CORRELATI
Mercoledì 31 Dicembre 2025
La piazza di Primocanale: l'orchestra del Carlo Felice in AmarcordAlla piazza di Primocanale l'orchestra del Carlo Felice, diretta dal maestro Marcello Rota, che esegue la musice della colonna sonora di Amarcord
Mercoledì 31 Dicembre 2025
La piazza di Primocanale: tip tap tra i container del porto con gli Off bitPer la notte dell'ultimo dell'anno siamo andati in mezzo al cuore pulsante di Genova, tra i container del nostro porto, trasformato per l'occasione nel palco di un teatro di Broadway, con gli Off bit, dell'Officina dell'arte di Romina Uguzzoni, che ci hanno fatto vivere qualcosa di molto particolare
TAGS
Ultime notizie
- Petardo gli esplode in mano, 19enne perde tre dita per i botti
- La piazza di Primocanale: l'arbitro Graziano Cesari si racconta dallo stadio Ferraris
- La piazza di Primocanale: l'inedito tango in un'officina di una concessionaria
- La piazza di Primocanale: danza moderna tra i container del porto
- La piazza di Primocanale: il poeta di strada recita "Sera di Liguria"
- La piazza di Primocanale. Igor Chierici: Novecento, dal Teatro sociale di Camogli
IL COMMENTO
Da Genova ad Hamas, a Roma: troppe parole in libera uscita
Pochi medici, pochi falegnami. E se non si trovassero i politici?