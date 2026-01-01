Attualità

109.134 liguri nella Piazza di Primocanale per la notte di Capodanno

di Redazione

Sono stati 109.134 i liguri che hanno seguito la lunga diretta di Capodanno dalle 21 all'una di notte.

Picco di share dell’11.60% e a mezzanotte il 10% dei liguri ha deciso di festeggiare con noi l’inizio del nuovo anno seguendo la lunga diretta
con la regia di Duccio Forzano.

Il nostro obiettivo era portare un programma televisivo “ligure” in casa dei cittadini e siamo lieti di questo risultato considerato che Genova non ha più una diretta video nazionale come avvenuto sino a due anni fa quando Genova era stata la piazza scelta da Canale 5.

