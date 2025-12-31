La piazza di Primocanale: l'inedito tango in un'officina di una concessionaria

Nella suggestiva cornice del concessionario Bmw e Mini - Bi auto, Florencia Labiano e Hernan Ariel Rodriguez dell'Accademia del Tango di Genova

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook