Frecciargento Roma-Genova, Trenitalia: "Stop fino al 19 aprile"

I Frecciargento Roma-Genova via Firenze, 8583 (Genova PP 5.48 - Roma 10.05) e 8596 (Roma 20.23 - Genova PP 00.37) torneranno a circolare regolarmente a conclusione dei lavori nel Nodo di Genova. Lo scrive in una nota Trenitalia.

Fino al 19 aprile, infatti, i due treni Frecciargento tra Roma e Genova sono cancellati temporaneamente per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di La Spezia Centrale e Genova Brignole.

Nelle scorse ore l'editore di Primocanale Maurizio Rossi ha lanciato l'appello affinché il treno per Roma non sparisse: "Il mio treno per Roma grazie a Matteo Renzi non deve sparire per sempre".

I lavori previsti

Con un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro, Rfi eseguirà un massiccio programma di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione infrastrutturale nel tratto compreso tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Nervi al fine del mantenimento degli elevati standard di sicurezza e della regolarità dell'esercizio ferroviario.

Verrà completamente rifatto e rinnovato l'armamento ferroviario, compresa la sostituzione completa delle rotaie, delle traverse e il rinnovo della massicciata.