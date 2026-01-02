Schianto tra scooter a Genova, due feriti gravi: uno è un 16enne

Due feriti in codice rosso all'ospedale. È questo il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 17,30 in piazza Leopardi, nel quartiere genovese di Albaro. A scontrarsi sono stati due scooter. I due feriti sono un ragazzo di 16 anni che viaggiava a bordo di un cinquantino e un 22enne alla guida di uno scooter di grossa cilindrata.

Sul posto immediato l'intervento della Croce Bianca Genovese con due ambulanze. Il 16enne ha riportato un trauma facciale e altri traumi a una gamba. Il 22enne ha subito un sospetto trauma cranico. Nello scontro è rimasto in una condizione di parziale incoscienza fino all'arrivo in ospedale. Entrambi sono stati accompagnati al San Martino.

Praticamente illeso il passeggero dello scooter che ha avuto la prontezza di riflessi di lanciarsi a terra prima dell'impatto evitando le conseguenze peggiori. Sul posto è intervenuta la polizia locale e la sezione infortunistica che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e gestire la viabilità.