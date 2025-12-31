Attualità

Torna alla homepage

Il perdono di Paolo ai suoi aggressori e la Fondazione a suo nome per le famiglie dei lungodegenti

Nello stesso reparto di Paolo, ci sono pazienti al di sotto dei quarant’anni colpiti da ictus, che come lui, devono imparare da riconquistare la propria autonomia, riuscire a parlare e camminare.
1 minuto e 37 secondi di lettura
di Emanuela Cavallo

La Spezia - Paolo dalla scorsa primavera è tornato a parlare e si esercita nel cantare ‘Balorda Nostalgia’ di Olly, il suo sogno è di portare sul palco di Sanremo la sua storia e sensibilizzare i giovani contro la violenza e il bullismo.

L’obiettivo è anche di diffondere nelle scuole il suo racconto, grazie alla Fondazione realizzata dai suoi famigliari che oggi punta a far emergere altri temi come le difficoltà economiche che devono affrontare i parenti di persone che sostengono lunghe e faticose riabilitazioni lontani da casa, dove si possono realizzare cure, operazioni e fisioterapia. Al Don Gnocchi della Spezia, nello stesso reparto di Paolo, ci sono pazienti al di sotto dei quarant’anni colpiti da ictus, che devono riconquistare la propria autonomia, riuscire a parlare e camminare.

La sua forza è quella del perdono e del riscatto rispetto a una sorte terribile che ha cambiato la sua vita e quella della sua famiglia il 19 maggio del 2024 la notte dell’aggressione per il suo monopattino (leggi qui la storia di Paolo). La volontà è anche nel far ritrovare il sorriso alla sua mamma Miranda che per stargli vicino ha lasciato il lavoro e cercato un alloggio a poca distanza dal centro di riabilitazione. Dopo mesi di coma farmacologico Paolo sino a maggio di quest’anno le parlava con gli occhi, se li strizzava due volte era un sì, una sola volta un no. Il giorno che, dopo tanti esercizi, è riuscito a parlarle Miranda è quasi svenuta dall’emozione.

Sfidando ogni iniziale diagnosi ora Paolo si allena ogni giorno per tornare a camminare, il suo sogno è di andare al mare. Lo lasciamo mentre gli fanno visita i Blu Bikers e insieme parlano di calcio, lui rigorosamente indossa la sua maglietta della Samp e parla dei suoi trascorsi in campo da ala destra, la promessa è di rivederci presto per raccontare ancora dei suoi progressi e dei suoi obiettivi.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 13 Dicembre 2025

Vita 'spezzata' per un pugno, Paolo a Primocanale: "Grazie, mi avete dato voce"

Il reel con la sua storia ha superato due milioni di visualizzazioni

TAGS