Vita 'spezzata' per un pugno, Paolo a Primocanale: "Grazie, mi avete dato voce"

"Grazie per l'intervista e grazie Primocanale spero di vedervi presto, grazie a tutti che mi siete vicino. Buon Natale a tutti grazie di cuore". A parlare in un video-messaggio semplice, quasi timido è Paolo Sarullo il 25enne di Albenga tetraplegico in seguito a un pugno ricevuto durante il tentativo di furto del suo monopattino nel maggio 2024. Un video che dà un volto, una voce e un sorriso a una storia raccontata a 'People - Cambia il tuo punto di vista' dalla sorellastra Rossella e diventata virale grazie a un reel che ha superato i due milioni e che era stato visto anche dalla Sampdoria tanto da portare in visita da lui la dirigenza. Il sogno ora è abbracciare Mancini in campo in piedi e un concerto con il genovese Olly.

La famiglia ha dato vita a una fondazione per sostenere il recupero e portare la storia di Paolo nelle scuole, per prevenire bullismo e violenza, promuovere la legalità, sostenere le vittime e sensibilizzare le istituzioni.

Mentre si ascolta è impossibile non pensare alla sproporzione tra il gesto che lo ha reso disabile – un pugno per un monopattino – e la maturità con cui oggi Paolo augura Buon Natale a tutti, chiedendo solo una cosa: che la sua sofferenza serva a cambiare qualcosa perché nessun altro ragazzo debba più dire "la mia vita si è fermata lì, per una notte e per un pugno".​

La notte che ha cambiato tutto

La vita di Paolo si è spezzata il 19 maggio 2024, ad Albenga, per un monopattino. Stava tornando a casa dopo una serata con gli amici quando un gruppo di ragazzi lo ha accerchiato e gli ha portato via il monopattino, trasformando un rientro qualsiasi in una rapina brutale. Quando ha provato a riprenderselo, è arrivato quel pugno alla testa che lo ha fatto cadere a terra, provocando una grave emorragia cerebrale e lesioni che lo hanno reso tetraplegico.​

Per mesi Paolo è rimasto in rianimazione, sospeso tra la vita e la morte, mentre sua madre, Miranda, e la famiglia iniziavano una battaglia quotidiana fatta di ospedali, carte, paure e speranza. L’impatto su di loro è stato devastante: la madre ha dovuto lasciare il lavoro per stargli accanto e il futuro, anche economico, è diventato improvvisamente incerto.

La rinascita lenta e il messaggio ai giovani

Oggi Paolo è in un centro riabilitativo per cerebrolesi alla Spezia, dove sta ricominciando letteralmente da capo. È arrivato in uno stato di minima coscienza, ma con il tempo ha iniziato a parlare di nuovo, a mangiare, a ricordare tutto, compresi i ragazzi e quella notte che gli ha cambiato la vita.​

I medici definiscono i suoi progressi miracolosi: dopo interventi complessi alle gambe e ai piedi, grazie a un deambulatore ha mosso i primi passi, come un neonato che impara il mondo da zero. In questo percorso Paolo ha maturato un’idea forte, quasi una missione: quando la riabilitazione sarà finita, vuole parlare ai ragazzi, guardare negli occhi i coetanei e raccontare cosa significa distruggere una vita con un pugno, nella speranza di evitare ad altri la stessa ferita.​

Il reel virale e la voce della famiglia

Nel reel di Primocanale diventato virale la sorellastra Rossella lancia un appello alle istituzioni e al Parlamento sulla violenza giovanile, chiedendo di non archiviare questa vicenda come un fatto di cronaca ma come un campanello d’allarme per tutto il Paese.​

Il reel ha trasformato il dolore privato in un messaggio collettivo, catalizzando commenti, condivisioni e una solidarietà che ha varcato i confini della Liguria. Attorno a Paolo si è stretta una comunità reale e virtuale, dal gruppo 'Uniti per Paolo' alle iniziative di raccolta fondi, a dimostrazione che davanti a una violenza così assurda la società non vuole più restare indifferente, fino ad arrivare alla Fondazione Uniti per Paolo, costituita per trasformare una tragedia personale in un impegno civile contro la violenza giovanile.