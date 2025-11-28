La storia di Paolo conquista i social di Primocanale: oltre 2 milioni di visualizzazioni nel mese di novembre

Numeri da capogiro sui social di Primocanale per il reel dedicato alla storia di Paolo, raccontata dalla sorella Rossella durante la trasmissione 'People - cambia il tuo punto di vista'.

Il video, pubblicato su Instagram e Facebook, ha infatti superato quota 2 milioni e 200mila visualizzazioni complessive, generando migliaia di interazioni tra like, commenti e condivisioni. Un’ondata di partecipazione che ha trasformato la sua storia in un caso virale, portando il tema della violenza giovanile e della solidarietà al centro del dibattito online.

Paolo, 24enne di Albenga, il 19 maggio 2024 è stato aggredito da quattro giovani che hanno cercato di rubargli il monopattino. Un pugno alla testa durante il tentativo di riprenderselo gli ha provocato una grave emorragia cerebrale, mesi di rianimazione e, infine, tetraplegia. Ora è ricoverato in un centro riabilitativo alla Spezia.