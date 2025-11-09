Genova ingessata e senza risposte, vorrei capire cosa ci aspetta

Vivo in questa città da quando sono nato e ci lavoro dal 1977. Investo in questa città e le mie attività sono solo qui.

Ho dipendenti, ne assumo regolarmente nuovi, e ho molti collaboratori che vivono qui (e altri in Liguria). Credo in Genova e nel suo potenziale sviluppo.

Oggi però mi sento addosso una sensazione di totale incertezza. Non capisco che cosa pensino il sindaco Salis e la sua giunta e che cosa vogliano fare di tutte le principali operazioni della città e delle società controllate. So che è stato fermato tutto, siamo nel limbo e per questo non mi è chiaro cosa ne sarà del nostro futuro.

Non capisco, non vedo alcuna “vision”, non so se ce l’ha lei e se l'hanno i suoi assessori. Non so se sia capace a fare il sindaco e se la sua giunta sia all’altezza o meno perché non dicendo nulla non posso giudicare alcunché’.

Credo fermamente nella politica e nella differenza tra una buona amministrazione ed una incapace. Diventare sindaco o assessore non vuol dire essere capaci a farlo. Avere una bella immagine come ce l’ha Silvia Salis mi fa piacere perché rappresenta la mia città dove ho investito tutta la mia vita e sono contento se in giro per l'Italia o nelle trasmissioni nazionali il mio sindaco faccia bella figura perché indirettamente la fa fare anche a me.

Ma al lato pratico, da cittadino e imprenditore, devo sapere dove sta andando la città non l’immagine del sindaco che può avere le sue legittime ambizioni oltre a Genova. Devo però avere risposte e poter decidere se credo nella sua visione o meno perché voglio capire se investire o stare attento ad ogni passo.

Ci sono troppi temi sospesi, bloccati o cancellati. Sono confuso, preoccupato e senza alcuna risposta a tutti i temi che sono stati sollevati ma sui quali non è stata una nuova ben definita una nuova visione.

Vi elenco qui di seguito alcune domande che mi pongo e ben venga se vorrete rispondere. Lei sindaco oppure se non vuole parlare con noi perché ci "permettiamo" di porle delle domande su temi specifici, almeno gli assessori competenti responsabili dei vari problemi che elenco.

Ribadisco, non mi sono ancora fatto una idea se siate capaci o meno ad amministrare, analizzo posizione per posizione, fatto per fatto, non ho alcun pregiudizio su nessuno. Voglio solo sapere e capire che cosa volete fare della nostra città.





LE COSE IN SOSPESO A CUI L’AMMINISTRAZIONE SALIS DEVE DARE RISPOSTE



AMT

Quando arriva bilancio? Quale perdita avrà’?

Quali soluzioni? Possono entrare Regione e Comune in una società in forte perdita? Secondo nostri consulenti no per la Legge Madia.

Quali problemi per il Tigullio che dipende da Amt?



AMIU

La città è sporca.

Cassonetti da cambiare con decine di milioni di investimenti fatti?

Termovalorizzatore si o no?

Scarpino?

Sono definitamente state individuate le aree per stoccaggio quando fuori non prendono nostra “rumenta”?





WATERFRONT

NEGOZI

Esiste una modifica su che cosa possono vendere? Vanno rivisti tutti i contratti perché vengono limitate le licenze?

Rinviare e bloccare sta facendo perdere posti di lavoro.

SUPERMERCATO

Chi potrebbe arrivare?

LA FABBRICA DELLE IDEE O CASE PER STUDENTI

Fondazione San Paolo ha rinunciato a fare investimenti? Vero che avrebbe avuto una valutazione dal Rina molto inferiore alle richieste? Sì farà o no? Che cosa si vuole fare quindi di quegli spazi?



ALBERGO 5 STELLE

Pare che sia stato assegnato e che potrebbe anche partire con i lavori. Che progetto? Che tempi?

GESTIONE PALASPORT

Fate la gara o meno per la gestione? quale procedura?. E' vero che e’ tutto spento e che nessuno lo gestisce?

GESTIONE POSTI BARCA

Perché non viene fatta una gara che sarebbe anche un bell’introito al Comune?

PIAZZALE KENNEDY

Che cosa accade? Come procederanno i lavori? Che tempi ci sono? Di chi e’ la responsabilita’ del progetto? Chi deve completarlo?

Quali investimenti ancora da fare?



STADIO

Cosa volete fare? Darlo in mano alle due societa’ di calcio senza soldi ne possibilità di investimenti?

E senza garantire alcuno spazio commerciale? Ma chi viene ad investire a queste condizioni?

Europei sono già persi: perché non pensare a tenerci il nostro bellissimo stadio e con 10/20 milioni rifare bene servizi igienici, bar ristoranti e qualche altra miglioria?



SKY METRO

Quale risposta? Perché non viene data? Che cosa rispondono al ministero? E ai cittadini? Ci sono in cassa i soldi anticipati dal Ministero che vanno restituiti entro la fine dell'anno?



FUNIVIA GRANAROLO / FORTI

Che cosa viene deciso?



CAPODANNO

Chi ha vinto la gara? Ma quando viene data la risposta dal Comune? I Pinguini tattici o la prosecuzione della società già del grande Vincenzo Spera? Per cosa vengono destinati 1.1 milioni di euro??? Senza alcuna diretta tv nazionale?

Anche lo scorso anno avevamo sollevato il caso in maniera assolutamente identica e la sinistra non ci aveva dato ragione???





