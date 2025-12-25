Ubriaco al volante, fermato 59enne che procedeva a zig zag. Patente sospesa

Una pattuglia della polizia ha fermato nella notte di Natale un automobilista in evidente stato di ebbrezza nel quartiere nel ponente genovese. Passata la mezzanotte gli agenti hanno notato l’auto che procedeva a zig zag lungo la strada, creando serio pericolo per gli altri veicoli e per la sicurezza stradale.

Alcol nel sangue oltre il limite

Il controllo è scattato proprio a causa di queste manovre pericolose: l’uomo, un genovese nato nel 1966 (59 anni), è stato bloccato nel centro cittadino del ponente. Alla fermata, gli agenti hanno immediatamente percepito un forte alito vinoso.

Sottoposto all’alcoltest con l’etilometro, è risultato un tasso alcolemico di 0,84 g/l, ben superiore al limite massimo consentito di 0,5 g/l.

Per il conducente è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, il ritiro immediato della patente (che verrà sospesa dalla Prefettura) e il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca in caso di condanna.