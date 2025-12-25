Genoa, Natale con i tuoi. Mercato: Gronbaek verso il rientro al Rennes

E’ un Natale con i tuoi per il Genoa di De Rossi. Al Centro Signorini, stop ai palloni almeno per un giorno. La preparazione in vista della delicata trasferta di Roma riprenderà nel pomeriggio di Santo Stefano. Quando ci saranno da valutare le condizioni di chi è in infermeria o procede col recupero personalizzato.

All’Olimpico ancora fuori Messias e Cornet

L’unico che ha possibilità di convocazione per la partita di lunedì (inizio alle 20.45, arbitra Di Bello) sembra Cuenca. Puntano invece a esserci sabato 3 gennaio al Ferraris contro il Pisa Messias, Cornet e Thorsby. L’infortunio alla spalla rimediato domenica scorsa pare meno grave di quanto era sembrato a caldo: filtra cauto ottimismo riguardo ai tempi di rientro per Morten.

Poco spazio per il danese: addio vicino

Tra chi deve recuperare da un infortunio c’è anche Gronbaek, fin qui poco impiegato sia da Vieira, sia da De Rossi. Per questo, nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota la voce di un rientro anticipato alla base del centrocampista di proprietà del Rennes che, al netto delle voci di mercato, sarà senz’altro indisponibile per Roma. Al Genoa in prestito con diritto di riscatto, tra infortuni e scarso minutaggio il danese sembra destinato a concludere qui la sua esperienza in Italia. Dovrebbe rientrare nel club francese, per poi valutare un nuovo prestito fino a giugno. Sulla traccia di Carboni, ormai ai saluti a Pegli: Valentin tornerà all’Inter, che poi lo girerà in un altro club. Verona in pole position.

Onana, vittoria e partita positiva

Felice il debutto di Onana in Coppa d’Africa. Il suo Camerun supera 1-0 il Gabon e si conferma tra le big della competizione. Il centrocampista di proprietà del Besiktas in prestito con diritto di riscatto al Genoa ha giocato, piuttosto bene, tutto il secondo tempo.