Coltello alla gola per l’incasso: rider fugge e fa arrestare il rapinatore 18enne a San Fruttuoso

Paura nella notte di Natale nel quartiere di San Fruttuoso. Un rider è stato aggredito in via Giovanni XXIII da un giovane armato di coltello, che gli ha intimato di consegnare l’incasso della serata.

L’aggressione in via Giovanni XXIII

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’episodio è avvenuto nelle ore serali, quando il rider stava percorrendo la via durante il turno. Il rapinatore, un ragazzo appena 18enne, lo ha bloccato improvvisamente brandendo un coltello e pretendendo il denaro raccolto dalle consegne.

La fuga e la chiamata ai soccorsi

La prontezza di riflessi della vittima ha evitato il peggio: il rider è riuscito a scappare, mettendo in salvo se stesso e l’incasso, e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute rapidamente le volanti della polizia, che hanno avviato le ricerche nella zona. Grazie alle segnalazioni e probabilmente alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno individuato e arrestato il giovane responsabile in breve tempo.