Capodanno con i 'Pinguini'? Oltre un milione di budget dal Comune di Salis

Piazza della Vittoria. Non certo la scenografica piazza De Ferrari con alle spalle il Palazzo della Regione. Il 31 dicembre non ci sarà alcuna diretta televisiva nazionale e quindi il primo Capodanno della sindaca Salis sarà unicamente per la piazza e con un solo concerto: probabilmente quello dei “Pinguini tattici Nucleari”.

Un costo che tra tutto supera un milione di euro superiore anche al Capodanno, senza diretta tv, dello scorso anno di Bucci.

La giunta Toti nel 2023 almeno aveva avuto la copertura Mediaset e così 5 milioni di italiani videro Genova la notte di Capodanno, un valore effettivo reale di immagine straordinario.

Da tempo si fa il nome dei 'Pinguini' come protagonisti del Capodanno 2025. Ognuno valuti se sia bene o meno spendere oltre un milione per uno spettacolo dedicato solo a una piazza che dovrebbe vedere la partecipazione di 20/30 mila persone con un costo di circa 40/50 euro a persona.

Abbiamo espresso un'analoga critica anche lo scorso anno e la ribadiamo oggi, senza che possa essere contestata alcuna forma di partigianeria.

Noi continuiamo a esprimere forti dubbi sull’operazione sproporzionata con una spesa davvero enorme per una sola piazza, senza alcun ritorno.

